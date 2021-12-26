Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek - Haberler
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Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek

Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun Ülkü Ocakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teşkilatı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kantinine Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk devletlerinin bayraklarını asıp İstiklal Marşı okuyarak desteğini gösterdi.

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SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Ülkü Ocakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teşkilatı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kantinine Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk devletlerinin bayraklarını asıp İstiklal Marşı okuyarak desteğini gösterdi.

Samsun Ülkü Ocakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teşkilatı Başkanı Şükrü Gökgöz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle yaptığı ziyaretlerde konuşmalarıyla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı'na ülkemiz genelinde verilen önem arttı. Bizler de üniversite öğrencilerinin bu şuuru anlayabilmesi, Türk devletlerinin birliğini kavrayabilmesi açısından, tüm Türk devletlerinin bayraklarını ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını astık. Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduk. Türk devletlerinin bir ve beraber olduğu, birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu mesajını vermek istedik" dedi. - SAMSUN

Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek

Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek

Samsun'da Türk Devletleri Teşkilatı'na bayraklı destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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