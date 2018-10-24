Samsun'da Turizm Elçileri Ekibi Kuruluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile kentin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yurt dışında da tanıtılmasını sağlayacak 15 kişilik ekip kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hazırlanacak profesyonel reklam filmleri, broşürler, tanıtım kitapları ve tanıtım kampanyaları ile Samsun'un tüm dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği bildirildi.

OMÜ'de yabancı dil eğitimi gören son sınıf öğrencilerinden oluşacak ekibin, hem iş sahibi olma fırsatını kazanacağı hem de Samsun'u uluslararası arenada tanıtacağını kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un 17 ilçesi ile termal, sağlık, kış, kongre, yaz, doğa ve tarih turizmi alanlarında cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Samsun'un turizm alanında çeşitliliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada yaklaşık olarak 1,5 milyar insan turizm faaliyeti yapmakta ve 2,5 trilyon dolar harcamakta. Bu devasa bir ekonomik faaliyettir. Hem ülkemiz hem de Samsunumuzun bu ekonomik faaliyetten daha çok pay alması gerekmektedir. Turizm şehri hedefimize yönelik çalışmalarımız ile Samsunumuz bu bacasız sanayiden çok daha fazla yararlanacaktır. Samsunumuzun turizm şehri oluşumu ile daha çok yatırım ve istihdam sağlanacaktır. Belediyemiz bünyesinde yer alan kültür turizm şirketimiz bu konuda öncülük yapacak. Şehrimize gelecek turistlerin, Türk milletinin en büyük özelliklerinden olan misafirperverlik duygusunu daha da yakından yaşamasını sağlayacağız."