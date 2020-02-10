Samsun'da tüfekle ateş eden alzaymır hastası yaşlı adam karısını vurdu
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Samsun'da tüfekle ateş eden alzaymır hastası yaşlı adam karısını vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin penceresinden tüfekle ateş eden alzaymır hastası yaşlı adam eşini yaraladı.

10.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:14
Samsun'da tüfekle ateş eden alzaymır hastası yaşlı adam karısını vurdu

'un Çarşamba ilçesinde evinin penceresinden tüfekle ateş eden alzaymır hastası yaşlı adam eşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeli Mahallesinde alzaymır hastası olduğu öğrenilen R.B.(70) ahırdan eve doğru gelen eşi H.B'yi (65) pencereden bir el ateş ederek vurdu.

Ağır yaralanan talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri R.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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