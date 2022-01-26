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Samsun'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Samsun'da tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne giden tramvay, valilik önündeki yaya geçidinde Muradiye Sayılır'a (45) çaptı.

Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Meydanı, Tramvay, İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

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