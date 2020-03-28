Samsun'da tramvayda korona önlemi Samsun'da toplu taşımada yapılan korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için tramvaylarda koltuklara uyarı yazıları yerleştirildi.

Samsun'da toplu taşımada yapılan korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için tramvaylarda koltuklara uyarı yazıları yerleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan Samsun Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'ye (SAMULAŞ) bağlı tramvaylarda korona virüsü önlemleri alındı.

Toplu ulaşım sağlayan tramvaylarda da sosyal mesafeye dikkat edilmesi için bazı koltuklara uyarı yazıları asıldı. Salgının yayılmasını önlemek adına vatandaşların birbirlerine güvenli bir mesafede oturmaları amaçlandı. Bu kapsamda bir kısım koltuk üzerinde "Sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız" uyarısı yer alırken, diğerleri ise vatandaşlar için ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA