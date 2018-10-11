Tramvayda Kadınların Gizlice Fotoğraflarını Çeken Genç Tutuklandı

Tramvayda Kadınların Gizlice Fotoğraflarını Çeken Genç Tutuklandı

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan genç, müstehcenlik suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da tramvayda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken genç tutuklandı.

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan genç "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GİZLİCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T., yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAPIK, ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.T., cezasının kesinleşmesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaşardoğu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR (10)

  • VATAN53:
    yahu samsun bir günde rahat durun ya. ne batıyor size her gün her gün. . . ne yer ne içersiniz. bak bursa geride kaldı hiç ses var mı.
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  • TUNÇ06:
    Kanun da bu suçun cezası yok hakim uydurmuş cezayı diye düşünyorum.o zaman normal çekimlerde suç kesinlikle bu karar emsal olmalı.
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  • İSİM:
    guvenlik kameraları her yerde kayıttayken o kameranın başındaki neyapıyor acaba oda suç işliyor.
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  • KOMİK VALLA KOMİK:
    Arkadasim 4 yil hapis verdiler ve sen bunca olaylar oldu akillanmamissin yani senin cektigin fotolar yuzlerce resim olanbilir ama yasayacagin hayat bir tane be kardesim onu ALLAH icin duzgun yasa senin eline ne gecti desem koca bir hiiic yazik bu ulke veya diger ulkelerde su sapkinlik yuzunden adam omrunu heba ediyor sorsan pismanim eee sonrasi yazik
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