Samsun'da tramvayda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken genç tutuklandı.

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan genç "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılınca polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GİZLİCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T., yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "müstehcenlik" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAPIK, ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.T., cezasının kesinleşmesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaşardoğu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.