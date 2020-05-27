Samsun'da tramvay seferlerinde 'normalleşme' Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) tarafından tramvay seferlerinde sıklığın artırıldığı açıkladı.

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) tarafından tramvay seferlerinde sıklığın artırıldığı açıkladı. Uygulama bir 'normalleşme' adımı olarak yorumlandı.

Açıklamaya göre tramvayın, Tıp Fakültesi-Rektörlük seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak.

Rektörlük-Belediyeevleri seferleri 06.15-06.45 6 dakika, 06.45-09.00 5 dakika, 09.00-20.00 6 dakika, 20.00-21.00 10 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 15 dakikada bir yapılacak.

Belediyeevleri-Tekkeköy seferleri 06.15-06.45 12 dakika, 06.45-09.00 10 dakika, 09.00-20.00 12 dakika, 20.00-21.00 20 dakika, 21.00-23.45 saatlerinde 30 dakikada bir yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA