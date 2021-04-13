Samsun'da tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı

Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi, güvenlik görevlisi tarafından kalp masajı yapılarak kurtarıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde durakta tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi, güvenlik görevlisi tarafından kalp masajı yapılarak kurtarıldı.

Tramvaya binmek için Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin (31), göğsünde ağrı oluşmaya başlayınca buradaki güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin için 112 Acil Servis'ten ambulans istendi.

Bu sırada bulunduğu yerde yığılıp kalması üzerine Parlak, Kantekin'e kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alınan Kantekin'in kalp krizi geçirdiği, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kantekin'in fenalaşması ve Parlak'ın kalp masajı yaptığı anlar, tramvay durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:10:56. #1.14#
title