Samsun'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Namazlı Mahallesi'nde, Ramazan Demir'in kullandığı 55 GY 027 plakalı otomobil, sollama yapmak isterken karşı şeritten araç gelmesi üzerine, kendi şeridine geçtiği sırada önünde seyreden Tolga Gündoğdu idaresindeki 55 AFE 067 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, sürücü Demir ile yanındaki oğlu İsmail Demir yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Demir, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.