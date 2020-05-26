Samsun'da traktörün altında kalan sürücü öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
26.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:06
Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kışlakonak Mahallesi Yakalar mevkisinde Nazım Özaslan'ın (79) kullandığı 55 HE 194 plakalı traktör, şarampole devrildi.
Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Özaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA