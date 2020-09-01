Samsun'da traktörden düşen kişi öldü Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Kuyaş Mahallesi'nde tarladan dönen traktörde bulunan Mustafa Keskin (36) belirlenemeyen nedenle traktörden yola düştü.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Keskin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi sevk edildi.

Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA