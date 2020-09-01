Samsun'da traktörden düşen kişi öldü
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Samsun'da traktörden düşen kişi öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da traktörden düşen kişi öldü
01.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:36

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Kuyaş Mahallesi'nde tarladan dönen traktörde bulunan Mustafa Keskin (36) belirlenemeyen nedenle traktörden yola düştü.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Keskin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi sevk edildi.

Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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