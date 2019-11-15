Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haber

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

15.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:42
Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun Atakum ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Köseler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Köse (63) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.