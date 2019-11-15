Samsun'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
15.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:42
Samsun'da traktör uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun Atakum ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi Köseler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Köse (63) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA