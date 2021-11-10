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Samsun'da traktör sürücülerine trafik semineri verildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da traktör sürücülerine trafik semineri verildi

Samsun'da jandarma trafik ekipleri, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma trafik ekipleri, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde kentte traktör kabini ve robsun (koruyucu demir) etkin kullanımı, geçiş önceliği hakkının kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, traktör römorkları arkasına 2 reflektör takılması, traktör kabini üzerine sarı çakar lamba takılması ve gece kullanılması ile genel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.

Traktörleri de denetleyen ekipler, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda seminer verdi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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