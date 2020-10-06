Samsun'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

06.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:06
Samsun'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Esin Kılıç idaresindeki 55 LH 822 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce Mahallesi'nde Ferit Akay'ın kullandığı 55 RK 129 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kum yüklü römork otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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