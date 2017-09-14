Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, babası ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hamdi (45) ve Sefa Çilek(11), 55 PB 012 plakalı traktörle Kumral Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Hamdi Çilek'in kullandığı traktör rampa aşağı inerken takla attı. Kazada çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN