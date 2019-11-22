Samsun'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

22.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:06
Samsun'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

'un ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Durağan'dan Vezirköprü istikametine giden Sebile Gazi idaresindeki 55 HR 935 plakalı traktör Yeşilada Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Abdülkadir Güdücü'nün (30) kullandığı 57 AAH 067 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan Şeydanur Gazi (12) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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