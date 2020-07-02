Samsun'da traktör devrildi; ehliyetsiz sürücü öldü, 1 kişi yaralı SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün ehliyetsiz sürücüsü Hikmet Yiğit (63) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen traktörün ehliyetsiz sürücüsü Hikmet Yiğit (63) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hikmet Yiğit'in kullandığı 55 NJ 203 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada Hikmet Yiğit yaşamını yitirirken, traktörde bulunan Musa V. (43) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Musa V.'yi ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ehliyetinin olmadığı tespit edilen Hikmet Yiğit'in cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA