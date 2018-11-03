Samsun'da Traktör Devrildi: 4 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ali Ak'ın (45) kullandığı 55 HP 606 plakalı traktör, Vezirköprü-Durağan karayolu Yağınözü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki çocukları Taha (11), Tamer (21) ve Leman Ak (21), ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.