Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tarladan Çayırözü Mahallesi'ndeki evine giden Adem Taşdemir'in (68) idaresindeki 55 H 1606 plakalı traktör şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Taşdemir (75) ve Gülseren Taşdemir (47) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Havza Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan durumu ağır olan Salih Taşdemir, Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA