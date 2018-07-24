Samsun'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevziye Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.A. idaresindeki 55 NU 358 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Şans eseri traktörün altında kalmaktan kurtulan traktör sürücüsü M.A. ve traktörde bulunan 14 yaşındaki S.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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