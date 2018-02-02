Samsun'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'da tahta parçaları yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dipli idaresindeki 55 VG 902 plakalı römorku tahta ve sunta parçaları yüklü traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu İsmail Beşiktepe'ye ait evin önüne devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ali Dipli, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN