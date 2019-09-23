Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

23.09.2019 10:08
Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Tarladan dönen Hüseyin Kurt'un (77) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, İnkaya Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan torunları Nazar (13) ve Nurgül Kurt (15) yaralandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazar Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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