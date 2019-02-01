Samsun'da Traktör Devrildi: 1 Ölü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emekli başkomiser Mehmet Ünal'ın kullandığı traktör, Tekkiraz Mahallesi'nde evinin yakınındaki yaklaşık 50 metrelik yamaçtan devrildi.
Traktörün devrildiğini gören Ünal'ın yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ünal'ın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA