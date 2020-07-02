Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
02.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:02
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hikmet Yiğit (63) idaresindeki 55 NJ 203 plakalı traktör, Kuşlağan Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan M.V. ağır yaralandı.
M.V, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA