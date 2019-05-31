Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Dursun Akbaş idaresindeki 55 NS 816 plakalı traktör, Meşeli köyünde devrildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğlu Ahmet Akbaş ise 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA