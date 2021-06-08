Samsun'da trafik ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından planlanan paydaş kurumlarla özel denetim faaliyeti kapsamında Samsun'da trafik ve Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından planlanan paydaş kurumlarla özel denetim faaliyeti kapsamında Samsun'da trafik ve Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi yolunda ortak denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarında huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde trafik ve Kovid-19 tedbirleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek