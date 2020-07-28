Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm
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Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.

Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm
28.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:17

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.

Başkan Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında yapılması planlanan "Karayolu Kavşak Geometrisi Yenilenmesi, Dinamik Adaptif Sinyalizasyon Uygulaması ve EDS Sistemleri" hakkında Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve teknik ekibinden bilgi aldı.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, "Şehrimizde trafiği rahatlatacak çözümleri hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ziyaretinde Genel Sekreter İlhan Bayram da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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