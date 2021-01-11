Samsun'da trafik polisi aracının camından içeri bakan köpek gülümsetti
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Samsun'da trafik polisi aracının camından içeri bakan köpek gülümsetti

11.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:13
Samsun'da trafik polisi aracının camından içeri bakan köpek gülümsetti

Samsun'un Havza ilçesinde, uygulama noktasında polis aracının camından içeri başını uzatan köpeğin sevimli halleri trafik polisleri tarafından görüntülendi.

Samsun'un Havza ilçesinde, uygulama noktasında polis aracının camından içeri başını uzatan köpeğin sevimli halleri trafik polisleri tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin uygulama noktasına gelen sokak köpeği, aracın açık camına patilerini koyarak başını içeri uzattı.

Araçtaki trafik polisleri köpekle bir süre ilgilendi. Polislerin, "Ne istiyorsun sen şimdi bizden, ehliyet, ruhsat?" diye sordukları köpeğin sevimli halleri gülümsetti.

Ekiptekilerin cep telefonu ile kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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