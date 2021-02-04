Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Hüseyin Uzun'un kullandığı 05 LS 242 plakalı otomobil ile Ercan Korkmaz idaresindeki 06 AOF 61 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savurulan Korkmaz yönetimindeki otomobil, Tekkeköy istikametine giden Muhsin Pınar'ın kullandığı 07 LPR 52 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Uzun'un aracındaki çocuklar Çağla ve Arda Uzun ile Didem, Sündüz ve Serhat Uzun yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek