Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde petrol tankerinin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Muhmn Sadraldeen F-Alddin'in kullandığı 55 ACM 970 plakalı otomobilin, Samsun-Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisindeki viyadük üzerinde yakıtı bitti.

Aracı yolun sağına park ettikten sonra yakıt almaya giden sürücünün babası Sadrulddin F. Mohialdeen Mohialdeen (67), araçtan inerek bagajda reflektör aramaya başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden İ.Y. (56) idaresindeki 55 NG 828 plakalı petrol tankeri, otomobile arkadan çarptı. İki araç arasında sıkışan Mohialdeen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki Mohialdeen'in gelini Shad Nabel Omar Alagda ile torunları Meran Moamin Sadraldin (11) ve Sadan Moamin Sadraldin Sad (5) yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mohialdeen'in cesedi morga kaldırıldı.

Tanker sürücüsü İ.Y, ifadesi alınmak üzere Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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