Samsun'da trafik kazası sonrası tartışan iki grup kavga etti
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Samsun'da trafik kazası sonrası tartışan iki grup kavga etti

24.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:44
Samsun'da trafik kazası sonrası tartışan iki grup kavga etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafik kazası sonrası kavgaya tutuşan iki grubu polis biber gazı kullanarak ayırdı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafik kazası sonrası kavgaya tutuşan iki grubu polis biber gazı kullanarak ayırdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde aynı yönde giden Onur Ö'nün kullandığı 06 ET 3808 plakalı otomobil ile Yüksel Ç'nin kullandığı 54 D 4304 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası araçlardan inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Kaza nedeniyle trafik aksadı. Kavgaya karışanlardan bir kişinin ayağı, yan yoldan gelerek ilerlemeye çalışan bir kamyonetin tekerleklerinin altında kalarak ezildi.

Kavgada bir kişi de başından yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada kazanın 200 metre gerisinde ise aksayan trafikte iki otomobil de çarpıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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