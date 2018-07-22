Samsun'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yakakent'ten Sinop yönüne giden Günay Özkan (33) yönetimindeki 55 BZ 779 plakalı otomobil ile Çamgölü Kavşağı'ndan dönüş yapan Hüseyin Kurnaz'ın (61) kullandığı 06 BV 4541 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.Ö. (9), Ç.M.U. (7), S.Ö. (2), Cemile Kurnaz (58), Mustafa Karakoç (32) ve Seda Özkan (34) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Alaçam ve Bafra devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Ç.M.U. ve S.Ö. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.