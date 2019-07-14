Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba'dan Ayvacık yönüne giden Tunahan Darakcı'nın (19) kullandığı 55 EB 606 plakalı otomobil, Beyyenice mevkisinde, Bünyamin Arslan (24) idaresindeki 55 ACB 852 plakalı otomobille çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yusuf Kök (61), Fadime Arslan (25), Buse Arslan (17) ve Merve Çakıroğlu (14) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA