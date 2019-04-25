Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Akdeniz Caddesi'nin kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen K. idaresindeki 55 VH 530 plakalı otomobil ile Tamer K. yönetimindeki 55 DJ 098 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 DJ 098 plakalı araç ters döndü. Kazada araç sürücüsü Tamer K.ile Furkan Nedir, Orhan Irmak, Emre Akgül, Batuhan Alptatlıgül ve Umut Berk Semizoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA