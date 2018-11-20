Samsun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisi Samsun-Ankara karayolu 64. kilometresinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Keskin idaresindeki 61 NE 073 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bordür taşlarına çarptı. Bu sırada Hakan Yılmaz'ın kullandığı 55 AAP 704 plakalı minibüs önündeki kaza yapan aracı görünce yol üzerinde durdu. Osman Hakbilir idaresindeki 55 ABE 72 plakalı kamyonette kaza nedeniyle duran 55 AAP 704 plakalı minibüse çarptı. Savrulan minibüs de 61 NE 073 plakalı otomobile çarptı.

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Remzi Keskin (26) ve Hakan Yılmaz (39) ile Sefa Kara (25), Sefa Çöp (19), Arslan Tekdal (55) ve Bozbey Yıldırım (25) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servise ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN