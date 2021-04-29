Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehtap Gündüz idaresindeki 55 NF 827 plakalı otomobil ile Ethem Elik idaresindeki 55 AEY 856 plaka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 55 NY 827 plakalı otomobil takla atarak ışıklarda beklemeyen İbrahim Bozkurt idaresindeki 55 AAP 051 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Mehtap Gündüz ve Ethem Elik ile Onur İnan, Sude Nur Sandık ve Ayşegül Sandık yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Cep telefonuna bir program indirdi, 234 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 02:38:57. #1.16#

title