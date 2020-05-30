Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hami Agay idaresindeki 34 NVF 03 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü birlikte Selma (52), Nazmiye, Yahya (82) ve Hamdi Agay (54) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA