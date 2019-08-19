Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

19.08.2019 10:40

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Çalıkoğlu'nun kullandığı 34 BIB 599 plakalı otomobil, Bafra Devlet Hastanesi yolunda kontrolden çıkarak refüje ardından elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Yeliz Çalıkoğlu, Temel Eymen Pürçek, Yeşim Türkoğlu Pürçek ve 12 aylık Lidya Çalıkoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA