Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buğra D. (32) idaresindeki 55 GM 774 plakalı hafif ticari kamyonet ile Talip A. (35) yönetimindeki 55 E 0381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Talip A. (35) ile Sezgin Ş. (34), Hüseyin T. (36), İsa G. (54) ve Orhan Y. (46) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA