Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Sinop karayolunun 68. kilometresi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmettin A. idaresindeki 19 AR 200 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarla içindeki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Nizamettin A. ile Hafize A., Şerife K. ve Sinem Yüsra A. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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