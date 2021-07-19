Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazazında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzerindeki Kavak ilçesi Hacı Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Cengiz idaresindeki 41 YN 995 plakalı otomobil ile Bahri Güloğlu yönetimindeki 55 BL 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Necmi Bolat ve Mustafa Bolat yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü! Sürücü öldü, 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Kadir Doğulu Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Mehmet Topal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 00:01:49. #1.15#

title