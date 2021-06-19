Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane Tramvay İstasyonu yakınında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 55 AJL 62 plakalı otomobil, 65 AAJ 247 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine trafik polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, 65 AAJ 247 plakalı otomobilde bulunan 8 aylık hamile bir kadın tedbir amaçlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 55 AJL 62 plakalı otomobilde bulunan N. H. isimli yaralı da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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