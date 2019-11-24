Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

24.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:55

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 56. kilometresi Ahırlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Özker yönetimindeki 55 SN 051 plakalı otomobil ile Musa Altıntepe idaresindeki 80 LD 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Şerife Özler (34), Güler Altıntepe (40), Emirhan Özker (1) ve Abdullah Umut Tabur (9) yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA