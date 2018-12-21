Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Murat Özgüngör idaresindeki 55 PF 22 plakalı yolcu otobüsü, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe mevkisinde sağ şeritte durdu. Aynı yönde seyreden Ramazan Cansız'ın kullandığı 55 HV 148 plakalı otomobil de otobüsün arkasına park etti.

Bu sırada arkadan gelen Ramazan Ay yönetimindeki 37 SA 193 plakalı hafif ticari araç, otomobile, otomobil de otobüse çarptı.

Kazada, Ay'ın kullandığı araçtaki Melek (25) ve Hüseyin Al (2) ile Medine (25) ve Zeynep Çelik (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA