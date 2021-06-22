Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Ç. idaresindeki 52 AAB 038 plakalı minibüs, Yüksel T. yönetimindeki 06 FG 4158 plakalı otomobile ve Ayhan A.'nın kullandığı 55 KE 920 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle inşaat malzemesi yüklü 55 KE 920 plakalı kamyonet devrildi. Kaza sonucu araç sürücüleri Erhan Ç, Ayhan A. ve Yüksel T. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası Samsun-Ordu karayolunda ulaşım trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, 55 KE 920 plakalı kamyonetin devrilmesi sonucu yola saçılan inşaat malzemeleri polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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