Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 54. kilometresi Karakucak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil B. yönetimindeki 34 ZJ 2530 plakalı hafif ticari araç ile Zekai Y. idaresindeki 55 RD 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın itkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Cemil B. ile Enes K. ve Ayşe Y. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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