Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 55 EV 625 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına girdi. Kazada Mediha C, Muhammet C. ve Türkan A. yaralanarak farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici tarafından kaldırıldı. - SAMSUN

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