Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği 25 ton boya ve boya maddesini Azerbaycan'a götüren İlgar Behlül Gorbanov idaresindeki 99 KV 262 çekici, 99 ZC 183 dorse Azeri plakalı tır rampa aşağı inerken kayarak refüjdeki bariyerlere çarparak sürüklenip yolun sağındaki su kanalına devrildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken tırda yüklü olan boya ve boya maddeleri ise etrafa saçıldı. Tırın kaydığını ve kaza yaptığını gören Nuri Çevik idaresindeki 19 HL 654 plakalı kamyon yavaşlayınca arkadan gelen Seyfettin Çakır idaresindeki 06 ETT 94 plakalı kamyon 19 plakalı kamyona arkadan çarpı ve bu sırada Bünyamin Usta idaresindeki 34 JV 301 plakalı otomobili sıkıştırarak yoldan çıkan otomobil refüjdeki bariyerin üzerine çıktı ve 06 plakalı kamyonda bariyere çarptı. Zincirleme kazada kamyon sürücüsü Seyfettin Çakır, otomobil sürücüsü Bünyamin Usta ile yanında bulunan Tuğba Usta yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN