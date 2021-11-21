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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıtkı Malay (65) idaresindeki 60 AAB 674 plakalı otomobil ile Emirhan Ak yönetimindeki 55 DH 913 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sıtkı Malay ile diğer araçta bulunan Seher Açıkgöz (49) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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