Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mesut Birinci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. (46) idaresindeki 55 ADZ 186 plakalı otomobil, 55 E 1801 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ş. ile yanında bulunan Berkay Ş. (8) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

 Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

 Uzun süredir kanser tedavisi gören kadın silahla kendini vurarak canına kıydı

Uzun süredir kanser tedavisi gören kadın silahla kendini vurarak canına kıydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Bensu Soral Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatma Şahin Mehmet Nuri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:17:35. #1.12#